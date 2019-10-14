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14 октября 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Памятный знак жертвам массового убийства в Керченском политехническом колледже откроют 17 октября, в годовщину трагических событий, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» рассказал экс-глава администрации города Сергей БОРОЗДИН.

«Да, дата открытия памятного знака известна. Это 17 октября», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Изначально предполагалось, что памятный знак в виде большого камня с установленной на нем табличкой откроют к началу текущего учебного года. Позже стало известно, что это произойдет до конца 2019 года.

Кроме того, известно, что в годовщину трагедии на всех предприятиях и в учреждениях города пройдет минута молчания в память о погибших в этот день.

Напомним, 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа Владислав РОСЛЯКОВ – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. При нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.