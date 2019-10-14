Несмотря на народные протесты, мэра Ольхона посадили

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14 октября 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели», Олег УСОВ ]

Митинг в защиту Сергея Копылова, twitter.com

11 октября Иркутский областной суд, отклонив апелляцию на приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, лишь подтвердил «хроническую болезнь» российской судебной системы, о которой неоднократно говорили правозащитники и журналисты. Речь идет о крайне низком и постоянно падающем проценте оправдательных приговоров. В случае с экс-мэром не помогли ни четко выстроенная линия защиты, ни заступничество известных политиков, ни регулярные митинги и акции протеста, организованные неравнодушной общественностью. Адвокаты Сергея Копылова надеются на дальнейшую борьбу и в ближайшее время готовы подавать кассационную жалобу на решение облсуда.

Иркутский областной суд 11 октября оставил в силе решение Эхирит-Булагатского районного суда, приговорившего в июне этого года бывшего мэра Ольхонского района Сергей Копылова к трем годам лишения свободы. Райсуд признал господина Копылова виновным в выделении земель Прибайкальского национального парка под размещение камнедробилки для строительства дороги между поселками, оценив сумму ущерба в 28,6 млн руб. По версии следствия, действия мэра «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в причинении ущерба почве, местам произрастания объектов растительного мира, среде обитания беспозвоночных животных».

Апелляционное рассмотрение по этому делу началось 24 сентября и несколько раз переносилось, в том числе по просьбам представителей прокуратуры. Начавшееся рассмотрение сначала было перенесено на 27 сентября, затем продолжилось 4 и 11 октября. Апелляцию подавали адвокаты подсудимого. Они заявили, что Сергей Копылов не мог нарушить границ нацпарка, поскольку таковые так и не были утверждены, существует только их проект.

Общественники, поддерживающие экс-мэра, обескуражены: «Спектакль в областном суде, в котором только зрители и подсудимый не знали итогов и вместе с адвокатами надеялись на объективность, завершён. Люди в зале суда раздавлены».

Сам экс-мэр сообщил суду, что перед тем, как принять решение, консультировался с прокуратурой и другими госорганами, которые в ответ ему заявляли, что земли не изъяты из оборота, не имеют ограничения в пользовании и не являются особо охраняемой территорией. Однако представитель гособвинения в ходе рассмотрения апелляции сообщил, что отсутствие информации о границах в Росреестре вовсе не означает, что они не установлены. Адвокаты Сергея Копылова уже заявили, что решение облсуда будет обжаловано, они готовятся подать кассационную жалобу.

Общественники, поддерживающие экс-мэра, обескуражены. «Спектакль в областном суде, в котором только зрители и подсудимый не знали итогов и вместе с адвокатами надеялись на объективность, завершён. Единственная уступка - зачесть домашний арест в счёт срока один к одному. Люди в зале суда раздавлены», - поделился впечатлениями на своей странице в соцсетях Сергей Перевозников.

Тем временем в Иркутской области продолжаются общественные акции протеста. После решения областного суда с острова Ольхона был увезен установленный там в августе бюст президента Владимира Путина. По словам организаторов акции, этим они выразили несогласие с приговором бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову. Бюст был установлен ранее, чтобы обратить внимание президента на ситуацию с арестом главы района. Подписи под соответствующей петицией поставили более 3 тысяч человек.

Акции в Иркутске и других городах проходят с июня. Один из последних массовых митингов прошел в областном центре вечером 30 сентября. Даже несмотря на резкое похолодание и дождь, на площади у стадиона «Труд» собрались больше тысячи человек. На основном транспаранте митинга было написано «Это наш мэр! Это наша земля! Свободу Копылову!». «Границы нацпарка еще не утверждены, а моего мужа уже посадили», — заявила со сцены супруга осужденного Наталья Копылова. Среди выступавших был и депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов, ранее заявлявший, что дело Копылова сфабриковано для того, чтобы не пустить его в Госдуму. Именно фирма Красноштанова выступала подрядчиком на строительстве дороги. (Задержание Сергея Копылова происходило в январе 2016 года в преддверии выборов в нижнюю палату российского парламента – АН). В конце митинга его участники озвучили резолюцию с требованием освободить Сергея Копылова. Ее они собираются направить президенту РФ Владимиру Путину, в правительство РФ, в силовые структуры и суд.

Олег Усов