«Сафари-парк» прикрывается животными, чтобы утаить юридические махинации

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14 октября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

«Сафари-парк» в Краснодаре, krasnodar861.ru

Нет ничего умилительнее для человека, чем животное. С животного и спрос невелик – главное, чтобы вызывало в нас позитивные эмоции и не кусало в бок. История с единственным в Краснодаре зверинцем – «Сафари-парком» на Солнечном острове – обросла в последнее время скандальными подробностями. Руководство зоопарка кричит о рейдерском захвате предприятия со стороны местной власти и прикрывается при этом беззащитными зверушками, которые, как мы говорили выше, призваны пробуждать в нас умиление.

С другой стороны, власть вменяет владельцам «Сафари-парка» незаконное приобретение в собственность девяти гектаров благодатной парковой территории. С каждой стороны при этом – собственная аргументация, и собственные аргументаторы.

Так представители парка прибегают к помощи общественности: организуют бесплатный вход на территорию (в обычные дни стоимость билета совсем не бюджетная), агитируют на подписание петиции в защиту «Сафари-парка», привлекают известных блогеров и журналистов, в том числе Глеба Пьяных, которые в привычной им форме настраивают местных жителей против руководства города и края. Главный аргумент: «Сафари-парк» - это излюбленное место для семейного отдыха кубанцев, это дом для сотен животных и птиц, и они находятся на грани выселения.

С другой стороны, городская власть приводит факты и документы, которые подтверждают нечистоплотность предприимчивых граждан при приобретении в собственность девяти гектаров парковой земли по «Сафари-Парком». При этом никто из власть имущих не настаивает на ликвидации зоопарка как такового. Упор делается на восстановление законности в этом имущественном вопросе.

Напомним, что история зоопарка на Солнечном острове началась в 1990 году, когда между МП «Фауна» и городским парком культуры и отдыха им. 40-летия Октября (ныне парк «Солнечный остров») был заключен договор аренды земельного участка с организацией «уголка живой природы». За весь период деятельности МП «Фауна» земельный участок был облагорожен, арендованное имущество было улучшено, в том числе построено металлическое ограждение и искусственное озеро. В 2006 году на арендованной МП «Фауна» территории индивидуальный предприниматель Елена Багадова начала строить «Сафари-парк», а в 2007 году добилась права субаренды участка площадью около 9 гектаров сроком на 40 лет. Примечательно, что передача имущества МП «Фауна» новому арендатору не обошлась без эксцессов. Часть приобретенного, а именно ограды и искусственного озера, не была предпринимателем Багадовой оплачена. В итоге судебные разбирательства в этой части длились до 2014 года, пока суды не принудили руководство «Сафари-парка» выплатить МП «Фауна» стоимость имущества 687 тысяч рублей и ущерб за незаконное пользование им в размере 300 тысяч рублей.

Но вернёмся немного назад. С 2007 года по 2011 годы на территории образованного «Сафари-парка» кипели работы. Происходящее за забором было скрыто от глаз общественности и контролирующих органов.

Скрытым от глаз общественности стало и решение Первомайского районного суда Краснодара от 29 июня 2011 года о признании права собственности на строения, незаконно возведённые на участке. То есть в течение 3-4 лет ИП Багадова возводила на территории «Сафари-парка» самострои, а затем, как оказалось, без ведома администрации города Краснодара, легализовала эти самострои через судебные инстанции. В августе того же года новоявленные собственники строений – Багадова на 9/10 и Крикунова на 1/10 – злоупотребляя правом собственности на незаконные сооружения, обратились в городской департамент муниципальной собственности за предоставлением земельного участка в собственность, на что получили обоснованный отказ. Для просителей это стало спусковым крючком для похода в суд – они подали иск в тот же Первомайский районный суд на департамент муниципальной собственности и городских земель, оспаривая полученный отказ.

Первомайский районный суд Краснодара признал право собственности на земельный участок за Еленой Багадовой и Ириной Крикуновой и обязал поставить на кадастровый учет участок площадью 89 643 кв. м.11.10.2011 года.

Здесь следует заострить внимание на первом решении суда о признании собственности на незаконные постройки. Именно здесь были допущены главные ошибки, которые позволили предпринимателям прибрать к рукам государственные земли. Не будь этого решения, приобрести 9 гектаров парковой территории за 300 тысяч рублей бизнесменам бы не удалось.

В ходатайстве администрации Краснодара от 19 ноября 2014 года перечислены основания, по которым данное решение было несправедливым.

Оно было вынесено с нарушением норм материального права, администрация не участвовала в судебном процессе, ей не было известно о принятом решении, городская власть была лишена возможности обжаловать решение в установленные законом сроки. При этом в обобщениях судебной практики Краснодарский краевой суд указывал, что в спорах о праве собственности на самовольные объекты, ответчиком должен выступать орган местного самоуправления.

Решение ввело в гражданский оборот самовольные строения, суд их фактически легализовал без разрешения на строительство. Суд не применил п.2 ст. 222 ГК РФ.

Более того, спорные объекты обладают признаками самовольной постройки, потому что строительство и реконструкция объектов капитального строительства возможны на основании разрешения на строительство, которое подразумевает соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана участка или проекту планировки и проекту межевания территории.

Нарушив эту норму, предприниматель самовольно возвел на участке, не имея на это права, следующие объекты: около десятка вольеров, административное здание, туалет, кафе, домик дрессировщика, две кормокухни.

То, что предприниматель обратился в департамент архитектуры и градостроительства за разрешением на ввод в эксплуатацию уже построенных без разрешения на строительство объектов, не делает ему особой чести, потому что сделано это после того, как было совершено правонарушение.

В материалах дела нет доказательств соответствия строений требованиям градостроительных, санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В доводах администрации говорится о том, что данный участок был предоставлен администрацией города МУП «Городской центр культуры и отдыха «Солнечный остров», а он в свою очередь передал этот участок в субаренду. В договоре аренды ясно сказано, что арендатор обязан не допускать строительство новых объектов без проектной документации и соответствующих экспертиз.

Соответственно субарендатор не должен допускать нарушений обязательств арендатора. По Земельному кодексу РФ до разграничения государственной собственности на муниципальную землю орган местного самоуправления управляет и распоряжается этими земельными участками.

Таким образом, решение Первомайского районного суда от 29.06.2011 года затрагивают права и законные интересы администрации. Непривлечение администрации к судебному процессу нарушило ее материальное право.

Видимо, для того, чтобы администрация не смогла отстоять свои материальные права в судах, предприниматели произвели серию перепродаж, дарения и дробления земельного участка. Так, как видно их открытых данных госреестра недвижимости Елена Багадова и МариоАбурмаилех через некоего Климова совершили несколько сделок с имуществом. Багадова и Крикунова продали участки Климову, Климов продал участки Абурмаилех, Абурмаилех продал эти участки назад Климову, а Климов в свою очередь подарил обратно эту землю Абурмаилех. Были ли все эти сделки денежными – большой вопрос, но налицо схема по выбеливанию добросовестности Марио Абурмаилех как приобретателя. Сейчас суды отказывают администрации в исках по истребованию земли из незаконного владения, потому что между Абурмаилех и Багадовой лежит целая пропасть сделок, юридически он даже не причастен к истории с самостроями и решениям судов о приобретении земли в собственность. Иными словами, практика показывает, что если на арендованной земле построить пару капитальных строений, то можно стать собственником участка вразрез мнению и без ведома муниципального хозяйственника. Так с какой стороны в данном случае происходит отжим?

Легко прикрываться зверушками, взывающими умиление и жалость, и при этом творить юридические правонарушения. Перед законом ведь должны быть равны все: хоть с животными, хоть без.

Сейчас основной аргумент сторонников зоопарка - якобы допущенная ошибка администрации о кадастровой стоимости 9 гектаров земли в парке Солнечный остров.

В своем сообщении Управление Росреестра по Краснодарскому краю говорит о том, что образование земельного участка происходило в период с 1 января 2011 года до 1 января 2012 года. При этом в соответствии с изменением разрешенного использования земель и их категории, изменялись результаты кадастровой оценки. Несмотря на допущенные неточности, управление сообщает, что в момент признания права на приобретение в собственность земельного участка его кадастровая стоимость составляла около 1,3 миллиарда рублей, но вместо того, чтобы отплатить покупку вовремя, предприниматели выждали три года и внесли 300 тысяч рублей. К этому моменту был изменен вид разрешенного использования и существенно снизилась кадастровая стоимость участка - до тех самых 58 тысяч рублей. Получается предприниматели саботировали оплату актуальной стоимости и дождались максимально выгодных для себя условий.

Выходит, реальный собственник «Сафари-Парка» прикрывается животными и играет на эмоциональном отношении к ним, чтобы скрыть юридические махинации по приобретению земли? Однако в нашем мире существуют не только физические законы, но и законы Фемиды, и перед ними, повторимся, должны быть все равны.

На днях в Татарстане была изобличена организация, которая под видом благотворительности оказывала финансовую поддержку сирийским террористам. Так что внешность бывает обманчива.

Мы будем следить за ситуацией и надеемся, что она разрешится по законам справедливости.