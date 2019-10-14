Лукашенко поругал чиновников, чтобы они не пугали людей цифровизацией

Президент Белоруссии высказал претензии в адрес чиновников. По словам Александра Лукашенко, они пугают людей информатизацией, а должны объяснять, что это такое. Скандальное заявление стало комментарием белорусского лидера к соответствующему докладу.
Сейчас в Белоруссии информатизация является одним из приоритетов. Официальный Минск работает над программой электронного правительства. Подобный проект уже давно работает в России. И доклад был посвящен как раз проблемам цифровизации в Беларуси.
«Процентов 90-95, вообще, не понимают, что это такое», — отпустил реплику Александр Лукашенко: «Мы просто, запугиваем население, не разъясняя, что же такое цифровизация, что эта за чудо такое, откуда оно взялось».