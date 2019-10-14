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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Лукашенко поругал чиновников, чтобы они не пугали людей цифровизацией

, 13:42 [ «Аргументы Недели», ]

Лукашенко поругал чиновников, чтобы они не пугали людей цифровизацией
Лукашенко на скриншоте к видео, снятого на совещании

Президент Белоруссии высказал претензии в адрес чиновников. По словам Александра Лукашенко, они пугают людей информатизацией, а должны объяснять, что это такое. Скандальное заявление стало комментарием белорусского лидера к соответствующему докладу.

Сейчас в Белоруссии информатизация является одним из приоритетов. Официальный Минск работает над программой электронного правительства. Подобный проект уже давно работает в России. И доклад был посвящен как раз проблемам цифровизации в Беларуси.

«Процентов 90-95, вообще, не понимают, что это такое», — отпустил реплику Александр Лукашенко: «Мы просто, запугиваем население, не разъясняя, что же такое цифровизация, что эта за чудо такое, откуда оно взялось».

 

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