Ветеринары ампутировали лапку африканскому ежику из-за человеческих волос в квартире

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14 октября 2019, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вконтакте / Ветеринарная клиника "Лимпопо"

В красноярской клинике ветеринары ампутировали африканскому ёжику лапку из-за недобросовестного поведения хозяев. Отмечается, что зверёк запутался в человеческих волосах, прогуливаясь по квартире.

Ветеринары рассказали, что человеческие волосы сдавили ему лапку, после чего было потеряно кровоснабжение сосудов. В результате мягкие ткани некрозировали и лапка просто отмерла, пишет портал "ngs24.ru".

Зверька срочно отправили в клинику, где ему сделали операцию под наркозом. Теперь маленькому животному надо учиться ходить с укороченной лапкой.

Врачи посоветовали хозяевам мелких животных следить за чистотой в доме, если отпускают их гулять.