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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Ветеринары ампутировали лапку африканскому ежику из-за человеческих волос в квартире

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Ветеринары ампутировали лапку африканскому ежику из-за человеческих волос в квартире
фото: Вконтакте / Ветеринарная клиника "Лимпопо"

В красноярской клинике ветеринары ампутировали африканскому ёжику лапку из-за недобросовестного поведения хозяев. Отмечается, что зверёк запутался в человеческих волосах, прогуливаясь по квартире.

Ветеринары рассказали, что  человеческие волосы сдавили ему лапку, после чего было потеряно кровоснабжение сосудов. В результате мягкие ткани некрозировали и лапка просто отмерла, пишет портал "ngs24.ru".

Зверька срочно отправили в клинику, где ему сделали операцию под наркозом. Теперь маленькому животному надо учиться ходить с укороченной лапкой.

Врачи посоветовали хозяевам мелких животных следить за чистотой в доме, если отпускают их гулять.

БА

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