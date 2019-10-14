Бизнесмен из Казани отказался от бесплатной раздачи хлеба пенсионерам

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14 октября 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Казанский предприниматель отказался от благотворительной акции. Бесплатный хлеб пенсионерам он больше не раздает. Его напугали последствиями от его благотворительности.

Изначально акция предполагалась быть бессрочной, однако она продлилась всего три дня. Предприниматель объявил о ней в социальных сетях. Он назвал адреса, где небогатые пенсионеры могут получить хлеб бесплатно.

«Когда принимал участие в сельхозярмарках, ко мне часто подходили бабулечки, с виду очень приличные, чистенькие, подойдут, посмотрят на товар, а купить, видно, что не могут», — объяснил меценат свои изначальные намерения: «И мне их было так жалко, что я им всегда что-нибудь давал. Просто, не мог остаться в стороне от их нужды».

В социальных сетях благотворительную акцию раскритиковали другие предприниматели, которые пытались организовать нечто подобное в других регионах. Из-за того, что бесплатной продукции хватало не всем, на занимавшихся благотворительностью сыпались жалобы во все инстанции. Люди выстраивались в огромные очереди, они обрушивались на инициаторов акции с бранью, и зачастую не просили бесплатный хлеб, а требовали его.