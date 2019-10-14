Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Бизнесмен из Казани отказался от бесплатной раздачи хлеба пенсионерам

, 12:36 [ «Аргументы Недели», ]

Бизнесмен из Казани отказался от бесплатной раздачи хлеба пенсионерам
фото: pixabay.com

Казанский предприниматель отказался от благотворительной акции. Бесплатный хлеб пенсионерам он больше не раздает. Его напугали последствиями от его благотворительности.

Изначально акция предполагалась быть бессрочной, однако она продлилась всего три дня. Предприниматель объявил о ней в социальных сетях. Он назвал адреса, где небогатые пенсионеры могут получить хлеб бесплатно.

«Когда принимал участие в сельхозярмарках, ко мне часто подходили бабулечки, с виду очень приличные, чистенькие, подойдут, посмотрят на товар, а купить, видно, что не могут», — объяснил меценат свои изначальные намерения: «И мне их было так жалко, что я им всегда что-нибудь давал. Просто, не мог остаться в стороне от их нужды».

В социальных сетях благотворительную акцию раскритиковали другие предприниматели, которые пытались организовать нечто подобное в других регионах. Из-за того, что бесплатной продукции хватало не всем, на занимавшихся благотворительностью сыпались жалобы во все инстанции. Люди выстраивались в огромные очереди, они обрушивались на инициаторов акции с бранью, и зачастую не просили бесплатный хлеб, а требовали его.

//картина дня

Политика

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Памятный знак жертвам массового убийства в Керченском политехническом колледже откроют 17 октября, в годовщину трагических событий. Об этом в комментарии «Аргументам…

//новости ан

//новости ан

В Екатеринбурге уже четыре дня ищут молодую мать Ксению Каторгину, которая отправилась продавать свой автомобиль и пропала. Автомобиль на днях был обнаружен у перекупщика…

Второй супруг Примадонны российской эстрады Александр Стефанович вспомнил, как известную певицу преследовали фанаты. По его словам, они не раз подвергали жизнь их семьи…

//новости ан

//новости ан

//новости ан