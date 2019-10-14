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14 октября 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Петиции, twitter.com

Челябинские рабочие создали петицию, в которой попросили ГосДуму ввести крепостное право. Публикацию петиции они сопроводили видеороликом, в котором иронизировали на тему низких зарплат и отсутствия социальных гарантий.

«Олигархам на подтяжки»

Челябинские рабочие создали петицию с целью вернуть на законодательном уровне крепостное право в стране. В качестве промо-ролика инициативы они записали короткое видеообращение, в котором пожаловались на невозможность «отблагодарить» своих работодателей и государство за заботу о простых гражданах. Единственный способ помочь тем, кто «не покладая рук» трудится на благо рабочих, – вернуть крепостничество. Несомненно, петиция из Челябинска носит саркастический характер: это жесткая сатира на практически рабские условия труда во многих окологосударственных промышленных предприятиях. Так, например, участница видеообращения, улыбаясь, комментирует бедственное положение граждан:

«А нас государство заботой окружило! Что ни день – то новая порция заботы: тут и пенсионный возраст до семидесяти лет, и зарплата достойная – двадцать тысяч, и ипотека доступная в тридцать тысяч»









Крепостные крестьяне. А. Красносельский. Сбор недоимок, klikabol.mirtesen.ru

Участники видеообращения в поддержку петиции рассуждают о том, чем могут помочь «барину», и по очереди отказываются от законных благ, гарантированных государством:

• социального партнёрства

• декретного отпуска

• зарплат

• права на отдых

• электричества

В конце ролика мужчина, по всей видимости, один из авторов инициативы, гордо заявляет о том, чем полезно будет законодательное закрепление крепостничества:

«А я могу и уже сделал: я создал петицию с просьбой узаконить крепостное право. Ведь формально для нас оно уже есть. А официальное его введение даст нам новые социальные гарантии!»

Несмотря на то, что ролик стал весьма популярным и разлетелся по соцсетям, петицию, адресованную Государственной Думе, за шесть дней подписали только чуть более пятиста человек. В комментариях под видео продолжают иронизировать на тему «рабского труда» олигархов, владеющих заводами, на которых практически даром работают простые люди. «Только общими усилиями мы сможем поправить жизнь барина!», – саркастически заявляют пользователи YouTube: «Родился, потерпел и умер».

Однако в тексте, который автор оставил для сбора подписей, не до шуток. Инициатор обращения к Госдуме говорит о том, что низкий уровень доходов, маленькие зарплаты, социальная незащищённость – все это сильно мешает жить простым рабочим. Автор заявляет, что денег не хватает ни на переезд, ни на кардинальную смену образа жизни. Более того, нет банальной возможности отстаивать свои права: это может привести к увольнению и окончательному падению достатка. А это, по мнению автора, и есть самое настоящее крепостное право.

Андрей СУРОВЦЕВ