Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Спрогнозирован военный ответ России в случае «любой агрессии» против страны

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Спрогнозирован военный ответ России в случае «любой агрессии» против страны
фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Отечественный эксперт Алексей Леонков предсказал ответные действия Российской Федерации в случае «любой агрессии» против нее. По данному вопросу аналитик высказался на страницах СМИ.

Ключевую цель для ракет России в Европе после начала мировой войны назвали в США

Ключевую цель для ракет России в Европе после начала мировой войны назвали в США

Согласно прогнозу Леонкова, опубликованному «Российской газетой», имеющиеся на вооружении Москвы ракеты атакуют «источники агрессии» и центры, которые ее санкционировали.

Также эксперт выразил надежду на то, что в идущем в настоящее время противостоянии между Североатлантическим альянсом и РФ победит разум.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Соединенных Штатах определили главную цель для ракет России на территории Европы в гипотетической глобальной войне.

 

ДЦ

//картина дня

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан