Спрогнозирован военный ответ России в случае «любой агрессии» против страны

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14 октября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Отечественный эксперт Алексей Леонков предсказал ответные действия Российской Федерации в случае «любой агрессии» против нее. По данному вопросу аналитик высказался на страницах СМИ.

Согласно прогнозу Леонкова, опубликованному «Российской газетой», имеющиеся на вооружении Москвы ракеты атакуют «источники агрессии» и центры, которые ее санкционировали.

Также эксперт выразил надежду на то, что в идущем в настоящее время противостоянии между Североатлантическим альянсом и РФ победит разум.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Соединенных Штатах определили главную цель для ракет России на территории Европы в гипотетической глобальной войне.