Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

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14 октября 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная телеведущая и врач Елена Малышева призвала людей отказаться от использований туалетной бумаги. По её словам, это неправильно, неграмотно и плохо.

Телеведущая программы "Жить здорово!" посоветовала подмываться вместо этого. Малышева привела в пример традицию жителей восточных стран, которые используют для соблюдения гигиены воду, а не бумагу, пишет teleprogramma.pro.

Мнение Малышевой поддержал иммунолог Андрей Продеус, который отметил, что постоянное использование туалетной бумаги может привести к микротравмам ануса, а в последствии это может грозить серьёзным воспалением.

Напомним, что телеведущая частенько делится со зрителями необычными советами.