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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Фото: Instagram

Известная телеведущая и врач Елена Малышева призвала людей отказаться от использований туалетной бумаги. По её словам, это неправильно, неграмотно и плохо.

Телеведущая программы "Жить здорово!" посоветовала подмываться вместо этого. Малышева привела в пример традицию жителей восточных стран, которые используют для соблюдения гигиены воду, а не бумагу, пишет teleprogramma.pro.

Мнение Малышевой поддержал иммунолог Андрей Продеус, который отметил, что постоянное использование туалетной бумаги может привести к микротравмам ануса, а в последствии это может грозить серьёзным воспалением.

Напомним, что телеведущая частенько делится со зрителями необычными советами.

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