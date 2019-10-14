В Татарстане националисты вышли на протест против Москвы

Избавиться от колониальной зависимости Москвы. С такой идеей вышли националисты на митинг, который прошел в Казани. Об этом рассказали СМИ Татарстана.
Митинг был приурочен к падению Казани в 1552 году. Националисты припомнили взятие Грозным Казани. Это событие было названо величайшей трагедией.
Националисты заявили, что татары живут на оккупированной с 1552 года территории. Главными претензиями выступающих стали перечисление налогов в Москву, и отсутствие обязательного татарского языка в школах.
Акция прошла в одном из парков в центре Казани. Среди организаторов была замечена активистка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за разжигание международной розни.