Андрей Караулов о смерти космонавта Леонова

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14 октября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

"Я потерял друга… Я потерял не просто очень близкого человека, я потерял ЧЕЛОВЕКА – Алексея Архиповича Леонова…", - пишет на своём сайте Караулов. Life тележурналист Андрей Караулов.



"Я никогда не забуду, и это всю жизнь будет стоять перед моими глазами, когда умерла моя мама, мы её хоронили. Я вдруг вижу, как по дорожке идёт Алексей Архипович со Светланой. А у Леонова в этот день, тридцать лет назад, погибла дочь. И наверняка у него был полон дом друзей, и вдруг он идет ко мне. Я его не ждал. Даже ему не звонил.



- Андрюша, в этот день, –сказал он, - я не мог оставить тебя одного", вспоминает Караулов.



Вот такие это были люди. Такой он, первый отряд космонавтов.



Леонов очень болел. Дома лежал. Он очень тяжело уходил. Его радовали только сны, потому что в снах он возвращался в свою молодость. Он, Гагарин. В снах. А то, что было вне, его мало интересовало.



Подробности читайте на сайте Караулов. Life.



