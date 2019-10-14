Православные христиане в понедельник отмечают Покров Пресвятой Богородицы

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14 октября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В понедельник, 14 октября, православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Покровском женском монастыре Москвы.

В основе данного праздника лежит история о явлении юродивому Андрею Божией Матери в середине X века во Влахернском храме Константинополя.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", согласно преданию, юродивый и его ученик Епифаний увидели Богородицу, которая распростерла над верующими в храме свой покров. Данное видение означало спасение Константинополя от нашествия. Праздник указывает на заступничество Пресвятой Богородицы за православных христиан.