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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Движение на южном участке "красной ветки" московского метро восстановили

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Движение на южном участке "красной ветки" московского метро восстановили
фото: pixabay.com
Движение поездов на южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена, которое было временно прекращено утром в понедельник, восстановили. Ранее сообщалось, что семь станций не работают на вход.
 
Сбой произошел на "красной ветке" метро в Москве, семь станций закрыты на вход

Сбой произошел на "красной ветке" метро в Москве, семь станций закрыты на вход

 
На странице московского метро в твиттере сегодня подчеркнули, что движение на "красной ветке" восстановлено, однако потребуется некоторое время, чтобы войти в график. Сотрудники подземки принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.
 
Причиной сбоя стала неисправность состава, в котором не было пассажиров.
ЕТ

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