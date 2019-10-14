Движение поездов на южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена, которое было временно прекращено утром в понедельник, восстановили. Ранее сообщалось, что семь станций не работают на вход.

На странице московского метро в твиттере сегодня подчеркнули, что движение на "красной ветке" восстановлено, однако потребуется некоторое время, чтобы войти в график. Сотрудники подземки принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.