Хабаровский край получил три медали за развитие сельского хозяйства

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14 октября 2019, 10:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На Всероссийской выставке «Золотая осень» Хабаровский край был удостоен сразу трех медалей. Комиссия отметила успехи по реализации программы устойчивого развития сельских территорий.

Высшие награды – золотые медали – регион получил в номинациях «За эффективную реализацию мероприятия по развитию малых форм хозяйствования и сельхозкооперации» и «Эффективное управление развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов». Отмечен успешный опыт работы краевого Минсельхоза и администрации Хабаровского района. Серебро край получил в номинации «Эффективная реализация региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий».

Отметим, что в 2019 году производство молока в КФХ увеличилось на 10%. Производство мяса и птицы – на 12%, а яиц – на 16%.

- Наращивание обеспеченности собственной продукцией – это одно из приоритетных направлений развития аграрно-промышленного комплекса. Особое внимание уделяется поддержке малых фором хозяйств. Мы наращиваем объемы выделяемых средств фермерам и внедряем новые формы, - сообщили в Министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.