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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Хабаровский край получил три медали за развитие сельского хозяйства

, 10:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский край получил три медали за развитие сельского хозяйства

На Всероссийской выставке «Золотая осень» Хабаровский край был удостоен сразу трех медалей. Комиссия отметила успехи по реализации программы устойчивого развития сельских территорий.

Высшие награды – золотые медали – регион получил в номинациях «За эффективную реализацию мероприятия по развитию малых форм хозяйствования и сельхозкооперации» и «Эффективное управление развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов». Отмечен успешный опыт работы краевого Минсельхоза и администрации Хабаровского района. Серебро край получил в номинации «Эффективная реализация региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий».

Отметим, что в 2019 году производство молока в КФХ увеличилось на 10%. Производство мяса и птицы – на 12%, а яиц – на 16%.

- Наращивание обеспеченности собственной продукцией – это одно из приоритетных направлений развития аграрно-промышленного комплекса. Особое внимание уделяется поддержке малых фором хозяйств. Мы наращиваем объемы выделяемых средств фермерам и внедряем новые формы, - сообщили в Министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

ИЛ