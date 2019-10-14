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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сбой произошел на "красной ветке" метро в Москве, семь станций закрыты на вход

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Сбой произошел на "красной ветке" метро в Москве, семь станций закрыты на вход
фото: pixabay.com
Утром в понедельник, 14 октября, на Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой. Согласно последней информации источников, семь станций "красной ветки" временно закрыты на вход.
 
На страничке пресс-службы столичного метро в Twitter уточняется, что на вход закрыты станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево", а также "Тропарево". Подчеркивается также, что временно нет движения поездов между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная".
 
К настоящему моменту информации о причинах сбоя в работе подземки не поступало.
ЕТ

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