Утром в понедельник, 14 октября, на Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой. Согласно последней информации источников, семь станций "красной ветки" временно закрыты на вход.

На страничке пресс-службы столичного метро в Twitter уточняется, что на вход закрыты станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево", а также "Тропарево". Подчеркивается также, что временно нет движения поездов между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная".