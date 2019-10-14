Многодетной маме из Керчи угрожают крымские бандиты

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14 октября 2019, 00:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото с rus.ozodi.org

Бывают моменты, когда каждому из нас нужна поддержка. Сегодня она необходима сотруднице нашей газеты из г. Керчь - Олесе Аверьяновой, маме троих детей, инвалиду с ДЦП, которая лицом к лицу столкнулась с организованной преступностью, орудующей в Крыму.



Чтобы съехать из малогабаритной квартиры свекрови, Олеся собиралась купить две комнаты в керченском общежитии, которые ей предложила, как ей тогда казалось, одна очень «хорошая» знакомая. Однако эта знакомая оказалась наркоманкой, которая попала под дурное влияние местной шайки цыган. В результате, Олеся вложила свои средства (часть из которых взяла в долг), оформила документы, но сделка не состоялась. Самое вопиющее - когда Олеся заявила о ситуации в соответствующие органы, семья Аверьяновых стала постоянно получать сообщения с угрозами. Некий Артём грозится её убить, причинить вред детям.



Мы считаем, что такая ужасающая ситуация должна быть предана широкой огласке. Подробную историю Олеси мы опубликуем в завтрашней большой статье.