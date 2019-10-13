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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Следственный эксперимент в Нижнем стоил жизни мотоциклисту

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный эксперимент в Нижнем стоил жизни мотоциклисту

В Нижегородской области сотрудники ДПС решили провести следственный эксперимент после прошлогодней аварии мотоциклиста, получившего тяжёлые травмы.

Они остановили другого мотоциклиста и попросили его повторить действия первого. Он повторил, но их не устроила скорость, и стражи порядка попросили его сделать все ещё раз, но быстрее. Парень послушался, но на высокой скорости его занесло, мотоцикл перевернулся, влетел в каменный бордюр, и мотоциклист погиб на месте.

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ПВ

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