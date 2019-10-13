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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Футуролог рассказал о причинах, которые вызывают изменение климата

, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Футуролог рассказал о причинах, которые вызывают изменение климата
Фото: pixabay.com

Как ранее заявил нaучный руководитель Гидрометцентрa РФ Ромaн Вильфaнд, темперaтурa воздухa в России в октябре превышaет климaтическую норму нa несколько грaдусов. Об этом пишут Известия.

Футуролог Александр Кононов, в свою очередь, в эфире НСН рассказал о причинах, которые вызывают изменение климата, а также обратил внимание на особую роль России в случае изменении погоды. "С чем связано изменение климата? Есть несколько теорий. Одна связана с влиянием антропогенного фактора, другая – с космическим, третья – с геофизическим", - объяснил эксперт.

АГ

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