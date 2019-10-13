Енот устроил погром в московском кафе

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13 октября 2019, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бродячий енот устроил погром в одном из столичных кафе в районе Шаболовки. Маленький злоумышленник ворвался в заведение и разбросал по полу печеньки и салфетки, а также напугал сотрудников.

"Утром животное украло почти пачку печенек. Как он попал в район Шаболовки, тем более в кафе - остаётся загадкой. Официант-полицейский с этим разобрался и посадил в нашу тюрьму", - говорится в сообщени в официальном аккаунте кафе в Instagram.

Енот умудрился выбраться из клетки, но сотрудник поймал его во второй раз. Представители кафе ищут хозяина потерявшегося зверька. По их словам, они его хорошо кормят , но пока не решились забрать к себе домой из-за отличного аппетита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕОБЫЧНОЕ КВЕСТ-КАФЕ-КУСОЧКИ (@cafe_kusochki)11 Окт 2019 в 1:52 PDT