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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Появилось видео угона, на котором угонщик-неудачник кинул кирпич себе в голову

, 16:59 [ «Аргументы Недели», ]

Появилось видео угона, на котором угонщик-неудачник кинул кирпич себе в голову
скриншоты кадров неудачного угона

Полиция задержала британца, который пытался угнать автомобиль инвалида. Преступление провалилось из-за того, что злоумышленник кинул кирпич сам себе в голову. Видео опубликовано на youtube.

Попытка угона была предпринята около половины восьмого утра в субботу. К дому инвалида подходит мужчина. Одет в тренировочные штаны, на ногах кроссовки, на голову накинут капюшон.

Сунув руки в карман, развязной походкой он проходит во двор. Спустя несколько секунд мужчина появляется возле машины. Он поднимает кирпич, и кидает его в стекло со стороны водителя, тот отскакивает и бьет угонщика по лицу.

От полученного удара злоумышленник сгибается пополам. Собравшись с силами, он подбирает кирпич и уходит, бросив кирпич за забор.

«После многих неудачных попыток местный умник попытался залезть в мою машину последний раз», — пояснил происходящее автор видео: «Его встретила мгновенная карма».

Судя по описанию к видео угон пытался совершить фатальный неудачник. Он был задержан полицией, которая прибыла в магазин, в котором этот самый злоумышленник только-только совершил кражу.

//картина дня

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