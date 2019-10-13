Песков восхитился супругой во время интервью

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13 октября 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично восхитился своей супругой Татьяной Навкой. Представитель Кремля назвал фигуристку "самым важным человеком в его жизни".

"Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь", - поделился Песков с журналистами телеканала "Ю".

Татьяна Навка в этот момент находилась рядом с мужем и была в восторге от его слов.

Пресс-секретарь президента, несмотря на свой высокий статус, не скрывает нежные чувства к возлюбленной. Супружеская пара достаточно часто появляется вместе на светских мероприятиях и проводят отдых всей семьёй.

Напомним, что Песков и Навка поженились в 2015 году. Сейчас они воспитывают пятилетнюю дочь Надю.