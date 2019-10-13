Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Песков восхитился супругой во время интервью

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Песков восхитился супругой во время интервью
Фото: Instagram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично восхитился своей супругой Татьяной Навкой. Представитель Кремля назвал фигуристку "самым важным человеком в его жизни".

"Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь", - поделился Песков с журналистами телеканала "Ю".

Татьяна Навка в этот момент находилась рядом с мужем и была в восторге от его слов.

Пресс-секретарь президента, несмотря на свой высокий статус, не скрывает нежные чувства к возлюбленной. Супружеская пара достаточно часто появляется вместе на светских мероприятиях и проводят отдых всей семьёй.

Напомним, что Песков и Навка поженились в 2015 году. Сейчас они воспитывают пятилетнюю дочь Надю.

БА

//картина дня

Политика

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий на территориях Луганской и Донецкой областей.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Риге у Памятника Освободителям более 150 человек возложили цветы в честь 75-летия освобождения Риги от немецких оккупантов. В мероприятии приняли участие сотрудники…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан