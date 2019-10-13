Песков восхитился супругой во время интервью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично восхитился своей супругой Татьяной Навкой. Представитель Кремля назвал фигуристку "самым важным человеком в его жизни".
"Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь", - поделился Песков с журналистами телеканала "Ю".
Татьяна Навка в этот момент находилась рядом с мужем и была в восторге от его слов.
Пресс-секретарь президента, несмотря на свой высокий статус, не скрывает нежные чувства к возлюбленной. Супружеская пара достаточно часто появляется вместе на светских мероприятиях и проводят отдых всей семьёй.
Напомним, что Песков и Навка поженились в 2015 году. Сейчас они воспитывают пятилетнюю дочь Надю.