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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

После скандала с жителем Татарстана Соловьев назвал Казань нереальным городом

, 15:21 [ «Аргументы Недели», ]

После скандала с жителем Татарстана Соловьев назвал Казань нереальным городом
Владимир Соловьев со скриншота видео передачи

Владимир Соловьев решил сгладить ситуацию и похвалил столицу Татарстана. Такой вывод напрашивается после одного из последних выпусков его передачи. Он ни с того, ни с сего назвал Казань нереальным городом и предложил всем посетить его.

Тирада была очень неожиданная. Владимир Соловьев воспользовался правом ведущего и перебил Карена Шахназарова, который в этот момент защищал татар от нападок Ковтуна.

«Кстати, пользуясь случаем, призываю всех посетить Казань», — перебил Владимир Соловьев и начал расхваливать столицу Татарстана: «Потрясающей красоты современный город, с удивительными древними строениями. Вы просто насладитесь. Нереальный город».

В этот момент гости в студии понимающе улыбались. Некоторое время назад Владимир Соловьев попал в эпицентр скандала, назвав жителя Татарстана мразью. И хотя это был ответ конкретному человеку, который до этого назвал самого телеведущего «путиноидом», ситуация оказалась достаточно некрасивой.

В Татарстане высказывания телеведущего были восприняты с негодованием. И ему пришлось объясняться.

ВЫПУСК ПЕРЕДАЧИ СОЛОВЬЕВА (хвалебная тирада начинается с момента на 50:39)

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