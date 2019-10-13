Японские и китайские специалисты оценили хабаровскую каменную вату

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13 октября 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Прибывшие в Хабаровск специалисты из японской Ниигаты и китайского Харбина посетили завод, где применяются энергосберегающие технологии. Визит осуществлялся в рамках экологической конференции городов-побратимов.

Иностранным гостям показали производство «каменной ваты» на предприятии «ТехноНИКОЛЬ ДВ». Экскурсию провел генеральный директор предприятия Павел Пашков. Он рассказал азиатским экологам о концепции безотходного производства, о том, что на выходе все сырье становится качественным продуктом.

Подобные встречи предполагают сотрудничество специалистов профильных структурных подразделений по охране окружающей среды муниципалитетов городов-участников. На конференции «Формирование и управление экологической политикой городов» участники также посетили музей энергетики.