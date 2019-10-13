Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

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13 октября 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства предпочитает для отдыха Россию, а не зарубежные курорты. Свой последний отпуск президент провёл в Сибири.

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», - сказал Песков.

При этом он отметил, что глава государства не может позволить себе полноценный отдых, поскольку даже в свободное время занят рабочими вопросами, передаёт РИА Новости.