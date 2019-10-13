В Хабаровске финподдержку бизнесменов увеличат на треть

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13 октября 2019, 14:46 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил об увеличении финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам главы администрации, она будет увеличена на треть с начала 2020 года.

Сергей Кравчук привел в пример опыт других государств, в которых активно поддерживается малый и средний бизнес. Мэр также объявил о том, что на сегодняшний день в Хабаровске реализуется четыре программы поддержки предпринимательства, начинающим бизнесменам осуществляется помощь.

- В следующем году на поддержку бизнесменов будет выделено на 30% больше бюджетных средств, - заключил Кравчук.

Такое заявление глава краевой столицы сделал в рамках IV Дальневосточного форума предпринимателей, проходящего в эти дни в Хабаровске. Главная тема форума – «Роль бизнеса в реализации национальных проектов». Социальному предпринимательству уделено особое внимание участниками мероприятия.