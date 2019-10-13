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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В московской многоэтажке жильцы создали чат для поиска еды

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

В московской многоэтажке жильцы создали чат для поиска еды
Фото: pixabay.com

Современный ритм жизни не всегда оставляет жителям столицы время даже на то, чтобы приготовить обед или ужин. В одном из московских районов жители многоэтажного дома нашли выход из ситуации и создали чат для фудшеринга.

Инициатором стал один из жильцов, который в общедомовом чате попросил еды у соседей, передаёт Telegram-канал Mash. Жители дома не просто накормили голодного, но и с энтузиазмом восприняли идею фудшеринга. Теперь специально для этого создан специальный чат, в котором можно обменяться едой просто так или заплатить за нее символическую сумму в 100 рублей. Среди положительных сторон жильцы также отмечают и то, что теперь все соседи познакомились друг с другом.

АБ

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