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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Жителей Казани насмешило видео драки «жирафа» с мужчиной

, 14:09 [ «Аргументы Недели», ]

Жителей Казани насмешило видео драки «жирафа» с мужчиной
скриншот видео

Мультяшный «жираф» дерется с каким-то мужчиной. Мимо проходят люди. Потасовка происходит прямо посреди тротуара. Очевидцы сняли видео. Оно было опубликовано на youtube и в социальных сетях.

Кто стал зачинщиком потасовки непонятно. Видео начинается с того момента, когда аниматор в костюме мультяшного жирафа уже повалил своего противника на тротуар и пытается его мутузить.

«Международный фонд защиты животных уже направил своих представителей в Казань для выяснения обстоятельств нападения на жирафа средь бела дня», — таким образом прокомментировал автор видео.

Чем закончилась эта битва не говорится. Видео обрывается в том моменте, где противник начал перебарывать «жирафа».

 

//картина дня

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