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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мать «керченского стрелка» после трагедии сменила фамилию и место жительства

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мать «керченского стрелка» после трагедии сменила фамилию и место жительства
Керченский политехнический колледж, fedpress.ru

По ставшей доступной информации она кардинально изменила жизнь - сменила фамилию и место жительства,  пишут «Аргументы недели-Крым».

О произошедших изменениях в жизни матери Владислава РОСЛЯКОВА рассказала его бабушка. Возможно, женщина покинула страну. Многие считали, что жить ей в родной Керчи будет невозможно, после массового убийства, устроенного ее сыном.

Напомним, что 17 октября 2018 года студент РОСЛЯКОВ устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, в результате которой погиб 21 человек. Нападавший застрелился.

 

 

ГБ

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