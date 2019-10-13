Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой девочкой

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13 октября 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Саратове сотни местных жителей пришли проститься с девятилетней девочкой, которая 10 октября была найдена мёртвой в гаражах, расположенных на пути в школу. Организацию похорон ребёнка взяли на себя власти города.

Крёстный убитой в Саратове девочки рассказал, какой она была при жизни

Отпевание прошло в храме апостолов Петра и Павла, но далеко не все желающие, коих набралось порядка трёх тысяч человек, смогли попасть внутрь, чтобы проститься с убитым ребёнком. Представители храма пообещали, что после окончания обряда все смогут пройти и проститься с девочкой.

Отмечается, что горожане пришли к храму с семьями и детьми. С собой они принесли цветы в память об убитой, передаёт РИА Новости.