Москвичам пообещали предзимье

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13 октября 2019, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре рассказали, что к середине следующей недели тёплую погоду в столице сменит сильное похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, «осень закончилась».

«Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью - около 2, осень закончилась», - предупредил метеоролог.

Он рассказал, что среди синоптиков наступающий сезон называется предзимьем. Он продлится два месяца: с середины октября и до середины декабря, передаёт ТАСС. При этом в последние теплые дни воздух прогреется до 9-14 градусов.