В регионах медики не выдерживают. В Петрозаводске бастуют сотрудники скорой помощи

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12 октября 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Волна недовольства медиков условиями работы продолжает охватывать страну. В регионах медики не выдерживают низких зарплат и чрезмерных нагрузок. В Петрозаводске бастуют сотрудники скорой помощи.

В настоящее время на станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске трудятся 110 фельдшеров, 31 из них участвуют в «итальянской забастовке», которая продолжается с 15 сентября. По данным независимого профсоюза «Действие», число бастующих составляет 68 человек — 31 медик и 37 водителей.

Люди требуют полных выплат за работу ночью и в составе неукомплектованных бригад, а также исполнения майских указов президента о доведении зарплаты среднего медперсонала до 100% от средней по региону. В Карелии она составляет около 41 тысячи рублей, тогда как при работе на одну ставку, без переработок фельдшеры и медсестры скорой получают 22−24 тысячи, а водители — 18 тысяч рублей. На днях в поддержку врачей даже стали собирать деньги.

Правительство, в свою очередь, хоть и с опозданием, но отреагировало на ситуацию. Глава Карелии Парфенчиков постановил повысить оклады врачей, реорганизовать скорую помощь и закрыть конфликт. Пока ответной реакции от бастующих нет.