Кто «танцует» российскую науку?

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12 октября 2019, 21:33 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Митинг против реформы Академии Наук, vpk-news.ru

О критической ситуации в Российской академии наук, точнее - в фундаментальной российской науке в целом, «Аргументы недели» пишут можно сказать «хронически». После распада Советского Союза и прихода к власти «псевдорыночников», некогда передовая наука была заражена гайдаровским вирусом «продадим нефть и все купим». И хотя за тридцать лет можно было убедится в обратном, но упертые последователи Егора Тимуровича продолжают добивать остатки российской науки, превращая нашу страну в обычную сырьевую колонию. Надо отметить успешно превращают…

После каждого материала на электронную почту «АН» приходят сотни писем, в которых сотрудники институтов РАН рассказывают: как у них на самом деле обстоят дела с «научным прорывом». Рассказать обо всех – просто не хватит места в газете. Общий лейтмотив этих писем – имитация, имитация и еще раз имитация управления научными исследованиями. Разрозненная картинка из таких писем складывается в общую тенденцию: проект под названием «российская фундаментальная и прикладная наука» приказано закрыть. Оставшийся личный научный состав перевести в чужую армию…

Мало кто сегодня говорит об этом вслух. Поэтому математически выверенная статья заведующего лабораторией Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН), доктора физико-математических наук, профессора Николая Ильичева – бриллиант на фоне пустословной руды о «неминуемом прорыве». Как пишут в Интернете: «обязательна к прочтению».

О науке российской, ее роли в обществе и положении ученых

Введение

В 2013 году началось реформирование Российской Академии Наук. Решения Правительства РФ, касающиеся институтов РАН, в настоящее время приводят к изменениям в условиях труда работающих в них людей. В первую очередь эти изменения касаются ученых – научных работников и научных сотрудников. Однако они затрагивают и тех, на ком лежит исполнение технической стороны экспериментов – лаборантов, техников и инженеров, а также административно-технический персонал.

В связи с этим у работающих в институтах РАН сотрудников, возникают естественные вопросы: что происходит, что нас ждет в будущем и что делать в текущей ситуации. И часть студентов, аспирантов и молодых ученых на последний вопрос находят очевидный ответ: надо искать работу за пределами страны. И самые активные из них находят себе работу за рубежом и уезжают из страны. Такая ситуация говорит о потребности в объективной оценке текущего состояния науки в институтах РАН и положения ее сотрудников. Эта оценка невозможна без понимания роли науки в обществе. Особенности исторического пути нашей страны наложили определенный отпечаток на организацию науки в РФ, что необходимо учитывать при оценке положения РАН. Настоящая работа направлена на то, чтобы зафиксировать происходящие изменения, и оценить их возможное влияние на будущее развитие науки в РФ. Кроме того, в статье предприняты определенные усилия, чтобы выделить ключевые моменты, которые могут позволить ориентироваться в текущей ситуации вокруг науки. Ниже будут рассмотрены три вопроса – это роль науки в обществе, положение науки в РФ и положение РАН.

Роль науки в обществе

Наука всегда была инструментом в руках тех, кто давал деньги на исследования. Если обратиться к истории развития науки, то в качестве примера можно указать на то, что в средние века (как, впрочем, и сейчас) судоходство по морям и океанам было невозможно без точного определения местоположения корабля. Решение этой проблемы было найдено в использовании для этих целей звездного неба и астрономии. Для измерений в астрономии были необходимы соответствующие и очень недешевые инструменты. Были изобретены и созданы астрономические приборы, построены обсерватории и были созданы системы измерения точного времени. Деньги на это были выделены заинтересованными сторонами.

Для определения места, где находится корабль в данный момент времени, необходимо было иметь геометрическую модель мира, в которой и фиксируется местоположение корабля. И эта модель была создана. Интересно, что в это же время начались суды инквизиции на тему геометрии мироустройства, самым известным из которых был суд над Галилеем.

Совершенствование оружия и создание машин для промышленности потребовало развития науки о строении материалов, а изобретение паровых машин и их применение привело к открытию газовых законов и способствовало становлению термодинамики как науки.

Приведенные выше примеры призваны проиллюстрировать важное утверждение: практика ставит задачи, которые и решают ученые. Эти решения формулируются не только в виде результатов измерения характеристик отдельных материалов или описания явлений, но и в виде физических законов. Естественно возникает вопрос, а какую роль играют сами ученые в развитии промышленности, экономики и общества в целом. Казалось бы, здесь все достаточно очевидно, ведь всякий значимый физический закон, как правило, связан с именем ученого, который его открыл. И закон, и имя ученого остаются в истории развития науки. Применение физических законов позволяет совершенствовать оборудование, создавать приборы на новых принципах и снижать затраты на их изготовление, а ведь это и есть то, что обеспечивает прогрессивное развитие общества. И в общественном сознании достижения, особенно технические, оказываются связаны с именем того или иного ученого.

При этом в тени остаются те, кто ставит задачи для ученого, кто собственно и является инициатором развития общества. А это те, кто осознает общественно значимые проблемы, кто ставит и решает практические задачи, а также имеет деньги для осуществления своих проектов. Или те, кто имеют власть для реализации, например, идей социального преобразования, когда неизбежность этих изменений становится очевидной. Именно эти люди строили и строят заводы и фабрики, именно они в средние века отправляли корабли осваивать новые территории. И они действовали и действуют вне рамок научного сообщества. Для них ученые лишь инструмент для достижения собственных целей. Именно практические действия, направленные на изменение условий жизни, меняют организацию общества, обеспечивая его развитие.

Работа ученого на фирму или на специальные проекты государства предполагает передачу всех результатов его деятельности работодателю, который дает или не дает разрешение на публикацию их в открытой печати. Научная деятельность ученого в этом случае может продолжаться, но результаты, полученные в процессе работы, для научного сообщества могут оказаться недоступны. В качестве примера такой ситуации можно привести государственную программу разработки ядерного оружия. Результаты работы ученых, которые были или продолжают быть занятыми в этой программе, закрыты. Поэтому внедрение изобретения, которое сделал ученый, в практику самим ученым предполагает, что его статус как ученого прекращается, так как его деятельность, как правило, оказывается сосредоточена на инженерных или административных аспектах производства, и, кроме того, полученные в процессе внедрения результаты, являются коммерческой тайной.

Несомненно, практические изобретения, которые впоследствии внедряются в жизнь, делаются и учеными. Ближайший по времени пример – лазеры. Но нужно помнить, что в основе этого изобретения лежал оплаченный заказ от военных на создание малошумящего источника и приемника для радиолокации, а внедрение в жизнь этого изобретения осуществлялось совсем не учеными.

Сформулированный выше подход к оценке роли ученых в развитии общества обладает определенной ограниченностью, однако акцент на роль финансов в научной деятельности позволяет в большинстве случаев понять происхождение задач, который ученый решает, а также причины, по которым он берется за них. Впрочем, важность финансовой стороны в жизни любого человека очевидна, а ученые тоже люди, им нужна пища и средства на содержание семьи, и эти деньги где-то надо добыть. В прошлом ученому приходилось либо на платной основе преподавать студентам, на деньги которых он и существовал, занимаясь наукой в свободное от работы время, либо находились те, кто содержал его в обмен на решение ставившихся перед ним задач. Были, правда, и достаточно обеспеченные люди, которые занимались наукой для удовлетворения собственного любопытства, но это скорее исключение из правила. Эта картина финансирования в целом сохранилась и в настоящее время.

При этом рассмотрении в стороне осталась роль интереса ученого к устройству мира как одного из мотивов его деятельности. Вопросам мироустройства посвящены фундаментальные научные исследования, которые выполняются с целью создания и совершенствования целостной картины мира, что является необходимым условием удовлетворения запросов общества (заказчика). Научные открытия, сделанные в рамках таких исследований, оцениваются внутри научного сообщества по выработанным в нем критериям. Сиюминутная практическая значимость этих открытий во многих случаях имеет второстепенное значение. Фундаментальные исследования в настоящее время финансируются либо государством, либо всевозможными фондами, и непосредственной практической отдачи от этих исследований обычно не ждут, хотя в заявках на финансирование таких исследований, обычно и присутствует пункт об оценке практической значимости предполагаемых результатов.

Роль ученых в обществе не ограничивается только решением практических задач. Многими поколениями ученых создается и совершенствуется научная картина мира, которая через систему образования доводится до сведения населения и становится составной частью мировоззрения отдельного человека. Чем выше уровень образования людей в стране, тем более сложные приборы и оборудование может производить экономика страны.

Положение науки в РФ

В настоящее время положение науки в РФ можно определить как наука колониальной страны. Основным признаком современной страны-колонии является безвозмездный массированный вывоз из нее капитала, когда и товар, который страна производит и продает, и деньги, которые за этот товар получены, в конечном счете, оказываются в одном месте – метрополии. При этом не имеет значения, вкладывает ли государство полученные деньги в ценные бумаги метрополии или житель страны-колонии покупает, например, недвижимость там. Вывоз капитала и высокий процент выдачи кредитов в РФ препятствует развитию производительной части экономики страны, так как в промышленности нет финансовой возможности обеспечить переход на новые технологии. А это приводит к тому, что результаты научной деятельности внутри страны в настоящее время не востребованы.

Во многих документах, регламентирующих выдачу грантов ученым, записано требование внедрения достижений науки в практику, когда ученые сами должны доводить свои результаты до промышленного производства. Не отрицая возможную эффективность такого подхода в отдельных частных случаях, хотелось бы обратить внимание, на то, что для развития экономики такой подход не является продуктивным. Здесь перепутаны причина и следствие: не наука движет экономику страны, наоборот, - требования развивающейся экономики, заставляют руководителей промышленных предприятий обращаться к ученым для решения возникающих технологических, материаловедческих или иных проблем. Поэтому, если к науке предъявляются претензии о недостаточно активном внедрении ее достижений в практику, то это верный признак того, что производящая часть экономики страны испытывает проблемы.

Если сравнить состояние науки в СССР и РФ, то наиболее точным выражением будет: полный разгром. В истории имеется пример подобного уничтожения научного потенциала экономически развитой страны, это – Германия в 30-х – 40-х годах 20 столетия, где этот процесс прошел в несколько этапов. Вскоре после прихода нацистов к власти в Германии часть ученых эмигрировала из страны. Затем были прекращены все перспективные научные разработки, которые не давали выхода в течение ближайшего года. И, наконец, после поражения Германии в Великой Отечественной Войне в 1945 году многие ученые были принудительно вывезены из страны. В результате старшее поколение немецких ученых не смогло передать младшему свои знания и умения, и знаменитые научные школы Германии перестали существовать.

Интересно отметить, что в 90-е годы по территории РФ ездили трофейные команды, состоявшие из ученых министерства обороны США, которые подбирали за малую денежку интересовавшие их результаты работы ученых бывшего СССР, да и самих ученых тоже.

Положение РАН

В СССР была создана государственная система, когда необходимость развития старых и создания новых технологий в промышленности и военном деле формировала круг задач, которые Академия Наук СССР решала, распределяя задачи по подведомственным ей институтам. Из этого представления о роли АН, как инструмента в руках правительства, следует, что цель существования АН состояла в наиболее точном и полном решении поставленных перед нею задач. В СССР эти задачи определялись правительством и органами специально ответственными за планирование развития страны. В РФ нет официально объявленного государственного планирующего органа, который бы отвечал за развитие отдельных отраслей промышленности или страны в целом, решения которого были бы обязательны к исполнению в РФ на законодательном уровне. Существующее Министерство экономического развития РФ, скорее, предназначено для эффективной распродажи построенных еще в СССР промышленных предприятий частным лицам и зарубежным компаниям, а также для привлечения инвестиций в страну, и не является органом, планирующим развитие страны. Во всяком случае, именно такое впечатление о роли этого министерства создается как из средств массовой информации, так и при изучении содержания документов сайта этого министерства.

РАН является наследником Академии Наук СССР и ее можно рассматривать как остаток предыдущей, более высокоразвитой цивилизации, научные, промышленные и военные достижения которой являются основой безопасности РФ сейчас. В настоящее время руководство РФ, видимо, не знает, как использовать РАН. За прошедшие после распада СССР годы РАН самостоятельно реформировать себя оказалась не в состоянии. За это время она не смогла ясно сформулировать возможные цели своего реформирования, а также найти убедительные доводы в пользу продолжения своего существования. Знания и умения ее сотрудников не востребованы внутри страны, а за границей они не нужны, потому что там и своих ученых хватает.

В настоящее время представителями власти активно навязываются всевозможные "цифровые" способы определения эффективности научной деятельности: количество статей, индексы цитирования и Хирша. Так, председатель СФ С. Миронов на встрече президента РФ Д. Медведева с членами СФ, 5 ноября 2009 г. сказал: "…Есть четкий критерий эффективности того или иного ученого – это индекс цитирования, в том числе и в международной научной литературе". И хотя это было сказано почти 10 лет назад, но этот критерий и сейчас является рабочим. Перечисленные выше числовые характеристики деятельности научного сотрудника подменяют собой такое понятие как конкретный результат научной работы. Сейчас в учебниках физики (школьных и институтских) приведены портреты великих физиков прошлого. Про каждого из них сказано, что они сделали для развития физики как науки, какой результат получили. Не исключено, что о великих физиках настоящего в учебниках будущего будет написано, сколько статей этот ученый опубликовал, сколько раз на него ссылались и какой у него индекс Хирша.

Если говорить о фундаментальных исследованиях в РФ, которые направлены на обеспечение внутренних потребностей науки, то ввиду длительного недофинансирования материальной базы научных исследований (материалы, приборы и оборудование), эта база пришла в упадок. Во многих лабораториях и сейчас используется экспериментальное оборудование, которое выпущено еще в СССР. Конечно, получение современных результатов на устаревшем оборудовании затруднено.

Одним из плановых показателей успешности работы научного института РАН в настоящее время является общее количество опубликованных за год сотрудниками этого института статей. Вынуждение к увеличению количества статей очевидным образом сказывается на качестве научных работ, когда вместо одной научной работы высокого уровня делается несколько качеством похуже, когда один результат дробится на части ради увеличения количества печатных работ. Более того, появляются работы, которые не имеют нового научного содержания, они написаны только ради публикации и по своему научному уровню являются просто студенческими лабораторными работами. Другим, не столь очевидным, следствием является перевод научных сотрудников на неполные ставки, когда эффективная численность научных сотрудников института уменьшается. Ведь, если два научных сотрудника работают каждый на полставки, то эти двое считаются одним научным сотрудником.

Еще одним отчетным показателем является количество статей, опубликованных в престижных зарубежных журналах. Этот показатель напрямую связан с денежными выплатами научному сотруднику, которые зависят от того, сколько и где он (она) опубликовал статей. И научные журналы на русском языке в настоящее время котируются невысоко. Продолжение этой ситуации в ближайшей перспективе может привести к тому, что научные издания на русском языке будут испытывать трудности с наполнением выпусков содержательными статьями, что может привести к их закрытию в будущем.

Следствием такого подхода к публикациям является тенденция поставить производство экспертных оценок результатов научной, экономический или иной деятельности за пределы страны, что ущемляет суверенитет РФ и ставит под сомнение саму возможность получения новых научных результатов. Другим следствием является мотивация актуальности научных исследований требованиями не экономики собственной страны, а экономики метрополии.

Стремление научного сотрудника увеличить количество публикаций меняет внутренние побудительные мотивы его деятельности. Для ученых, работающих в фундаментальной науке, важным становится сам факт публикации статьи, и на второй план отходит интерес к получению нового научного результата или стремление к открытию нового явления.

И еще одно обстоятельство необходимо отметить. Это нарушение преемственности знаний и умений, того, что передается в непосредственном рабочем общении разных поколений ученых и нигде не записано. При этом передается также этическая составляющая научной работы и научных отношений. Молодое поколение ученых РФ, подрастающее в новых, созданных нынешней властью условиях, оказалось оторвано от старшего поколения. Более того, начало реформирования РАН в 2013 году было отмечено критикой РАН, которая осуществлялась, в том числе, и с помощью молодого поколения ученых, когда старшему поколению был поставлен в вину его возраст. Тем самым было искусственно противопоставлено одно поколение ученых другому. Не останавливаясь на деталях происходившего тогда, отметим только, что эта критика имела формы, напоминавшие события времен культурной революции в Китае.

Выводы

1. Роль науки в обществе:

служебная: наука решает задачи, поставленные перед ней правительством или другими организациями, которые в состоянии содержать ученых и оплатить их деятельность;

просветительская: научное сообщество усилиями многих поколений ученых создает и постоянно совершенствует научную картину мира, которая через систему образования доводится до широких слоев населения.

2. Положение науки в РФ:

наука в РФ – это наука колониальной страны, когда мотивация научных исследований в РФ подчинена интересам экономики метрополии;

состояние науки в РФ в настоящее время в сравнении с ее состоянием во времена СССР можно охарактеризовать как разгром, сравнимый по масштабу с уничтожением научного потенциала Германии в 30 – 40-е годы 20-го столетия.

3. Положение РАН:

РАН в РФ является остатком предыдущей, более высокоразвитой цивилизации, для которой Академия Наук СССР была одним из важных составляющих ее научного, экономического, культурного и военного развития;

в настоящее время роль РАН в рамках прогнозов развития РФ руководством страны понимается неверно, ввиду возможного отсутствия у руководства страны системного взгляда на настоящее мироустройство;

ликвидация РАН или, что более вероятно, существенное сокращение численности сотрудников ее институтов является естественным решением проблемы обременения бюджета содержанием этой организации.