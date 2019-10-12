Губернатор Иркутской области объяснил предложение повысить себе оклад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 12 октября, объяснил предложение повысить себе оклад. Информацию о подобной инициативе политик прокомментировал в беседе с журналистами.

Напомним, ранее в заксобрание был внесен проект о повышении оклада руководителя региона до 27 тысяч рублей. Глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, узнав об этом, призвал Левченко вести себя "скромнее".