Хабаровская живодерка вышла на свободу

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12 октября 2019, 17:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Алина Орлова, известная как хабаровская живодерка, вышла из тюрьмы. В социальных сетях распространена информация о том, что девушка сменила имя.

В сети Инстаграм появились посты о том, что Орлова теперь именуется Аделиной Кузьминой и занимается маникюром и педикюром, как и ее мать. Авторами публикации выступили зоозащитники, занимающиеся проблемами бездомных животных.

- Живет самостоятельно по новому адресу в Хабаровске, с новым паспортом, изменив имя и фамилию. Ходит рядом с вами по вашим улицам и дышит с вами одним воздухом, - написали активисты.

Напомним, что Алина Орлова и Алена Савченко стали известны на всю страну своими зверскими расправами над щенками и котятами. Девушки жестоко убивали животных и выкладывали фото и видео в социальных сетях. В августе 2017 года подсудимым был вынесен приговор, согласно которому Савченко получила 4 года и три месяца, а Орлова – 3 года и 10 дней колонии общего режима. В декабре 2017 года суд смягчил наказание из-за истечения срока давности по некоторым преступлениям. Таким образом, Савченко отсидит меньше на три месяца, а Орлова вышла раньше на 10 дней.