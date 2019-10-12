Как один чиновник украл 4 годовых бюджета Тамбова. Экс-губернатора Челябинской области подозревают в хищении 20 миллиардов

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12 октября 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

«Спокойно, Маша, я Дубровский!» С героем Пушкина экс-губернатор Челябинской области носят одинаковые фамилии, но один был Робин Гудом и устраивал разбои на дорогах, раздавая деньги крестьянам, второго же подозревают в хищении 20 миллиардов бюджетных рублей и все для себя любимого.

Для понимания: годовой бюджет Курска - 10 миллиардов, Тамбова - 5. То есть один чиновник украл 4 годовых бюджета Тамбова. Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте этого года его отправили в отставку, а до этого 4 года он управлял Магнитогорским металлургическим комбинатом. Как говорится в материалах дела, «используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО "Южуралмост". Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО "Виста", владельцем контрольного пакета которого является Дубровский». В постановлении о возбуждении дела утверждается, что с этой компанией было заключено 15 контрактов. И скорее всего это только вершина айсберга.

Дубровский понимал, что рано или поздно за ним придут и уехал в Швейцарию еще в июне. Там у него есть дом, оформленный на сына — Александра. Но буквально на днях экс-губернатор вместе с другом и деловым партнером Сергеем Вильшенко были замечены в Лондоне. Этот выбор не случаен. Последние годы они выводили все деньги в Англию и скупали офисную недвижимость. К тому же Лондон никого не выдает России, пишут российские telegram-каналы.