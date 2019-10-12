Житель Хабаровского края самостоятельно установил памятник Сталину

Житель села Сосновка Хабаровского края установил рядом со своим домом памятник Иосифу Сталину. Селянин вместе с отделением КПРФ провел торжественное открытие монумента.
На мероприятие прибыло руководство краевого комитета партии. Секретарь бюро крайкома КПРФ Максим Кукушкин сообщил, что установка трехметрового постамента – личная инициатива местного жителя, являющегося членом КПРФ.
- Это частная инициатива. Памятник член КПРФ Георгий Абиев установил рядом с домом на собственные средства, - подтвердил Кукушкин.
Но в хабаровском краевом движении за сохранение памяти о жертвах политических репрессий «Мемориал» не спешат разделять радости. По словам представителей движения, мнения в организации неоднозначное.
- Сталин поднял страну, вывел ее в космос. Но в его время было уничтожено и репрессировано столько людей. Стоило ли устанавливать памятник – вопрос. Нас рассудит история, - прокомментировали представители «Мемориала».