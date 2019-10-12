"Хитёр и опасен, склонен к насилию...." - во ФСИН охарактеризовали подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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12 октября 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко охарактеризовал подозреваемого в убийстве девочки в Саратове. По данным ФСИН, 35-летний Михаил Туватин имеет четыре судимости, из них две — за преступление сексуального характера.

По словам Максименко, Туватин привлёк пристальное внимание со стороны психологов, когда отбывал последний срок. Психологические тесты показали, что подозреваемый зациклен на сексуальных темах. "Он склонен к обману, хитёр и опасен, нуждается в контроле", дал характеристику Туватину Максименко. Замглавы ФСИН рассказал, что психологи ведомства поставили его на профилактический учёт и признали опасным для людей в плане половой неприкосновенности.

Валерий Максименко в интервью радиостанции "Говорит Москва" подчеркнул, что с подозреваемым серьезно работали, но сделать что-либо было нельзя. По его словам, Туватина "нужно было держать постоянно на контроле".

По данным Telegram-канал Mash, Туватин тайно перевезен в СИЗО города Энгельса, чтобы оградить во время судебных и следственных мероприятий от нападений со стороны местных жителей и других заключённых. Туватину грозит пожизненное наказание. Он дал признательное показание в убийстве 9-летней школьницы. Тело девочки нашли в гараже.