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12 октября 2019, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ребенок из Санкт-Петербурга, отдыхавший в международном детском центре "Артек" в Крыму, скончался от пневмонии. В сообщении крымского управления Следственного комитета России уточняется, что 12-летний ребенок умер в крымской больнице.

По данным СКР по Крыму, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Представитель СУ СК России по Крыму Ольга Постнова рассказала, что ребенок попал в городскую больницу №1 Ялты днем 11 октября с предварительным диагнозом "пневмония". Спустя несколько часов ребенок скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Следователи изъяли в "Артеке" и ялтинской больнице документы, допросили представителей руководства и сотрудников лагеря, назначили экспертизы, - сообщает "Интерфакс".