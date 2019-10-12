Стали известны имена россиян, находившихся на борту самолета Ан-72, разбившегося 10 октября в Конго

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12 октября 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На борту грузового самолета Ан-72, разбившегося 10 октября на востоке Демократической Республики Конго, находились двое граждан России.

По сведениям посольства РФ в ДР Конго, на борту потерпевшего крушение Ан-72, находились российские граждане:

1. Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 г.р.

2. Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 г.р.

"Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы", - сообщается на станице дипмиссии в "Фейсбук".

Самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДР Конго Феликса Чисекеди, 10 октября вылетел из аэропорта Гомы и должен был приземлиться в Киншасе. Но через час после вылета самолет потерял связь с центром управления и пропал с радаров. Позже стало известно, что Ан-72 потерпел катастрофу. Обломки воздушного судна обнаружены в провинции Маниема.

СМИ писали, что на борту было четыре пассажира и четыре члена экипажа, в том числе двое россиян.