Памятникам архитектуры в Крыму грозит разорение: крепости разбирают местные на стройматериалы, а в иных ночуют бездомные

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12 октября 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

О плачевном состоянии памятников архитектуры заявили специалисты. Некоторые сооружения разбирают местные, а в иных ночуют бездомные, пишут «Аргументы недели-Крым».

Исключением является только крепость в Судаке, отметил старший научный сотрудник археологического предприятия «Терра» Степан НЕСНОВ, передает «РИА Крым». В рамках проекта «Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азовского бассейна» с 27 сентября российско-итальянская группа ученых исследует исторические памятники времен Генуэзской республики на территории полуострова. В планах у зарубежных гостей создание туристического маршрута с посещением всех крепостей.

«С сохранностью объектов — большие сложности. Только Генуэзская крепость в Судаке является исключением, остальные находятся в плачевном состоянии. Объекты разрушаются, в непосредственной близости от них находятся частные строения», – сетует НЕСНОВ.

По словам исследователя, к примеру, на территории крепости в Алуште появилась недостроенная гостиница, а местные жители разобрали часть стены исторического сооружения, чтобы использовать камни в качестве стройматериалов. В свою очередь в генуэзских башнях Феодосии какое-то время жили бездомные.

«Необходимо проделать большую работу по реставрации и сохранению объектов, чтобы следующие поколения имели возможность видеть то, что мы наблюдаем сегодня», – заключил представитель иностранной организации Italia Nostra Onlus Джованни СПАЛЛА.