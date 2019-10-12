Серьезное ДТП произошло в Новой Москве на Варшавском шоссе: столкнулись 4 легковушки и грузовик

//Общество 13+

12 октября 2019, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 12 октября, в Новой Москве на Варшавском шоссе. В районе деревни Бунчиха столкнулись сразу пять автомобилей. Ударились четыре легковых автомобиля и одна грузовая машина В результате ДТП пострадали четыре человека.

На месте аварии работали полиция и медики. Одного из пострадавших в ДТП в больницу доставлял вертолет Московского авиационного центра (МАЦ).

По данным МЧС, экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ вылетел на Варшавское шоссе для спасения пострадавшего. До больницы пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя его состояние.