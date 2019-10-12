У православных верующих 12 октября Покровская родительская суббота

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12 октября 2019, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Праздник Покров Пресвятой Богородицы православные верующих отмечают 14 октября. А суббота перед этим праздником - Покровская Родительская суббота. В этот день с молитвой поминают умерших родственников и близких людей.

В храмах в Родительскую субботу проводят литургии и панихиды по усопшим. Подают записки с именем покойного родственника. Накануне этого дня, в пятницу, зажигают свечи и начинают молиться, поминая умерших людей, которые были дороги.

В Родительскую субботу люди посещают кладбища, приносят цветы. Панихиду по самоубийцам в Покровскую Родительскую субботу не заказывают.