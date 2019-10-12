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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Шереметьево мужчина прошел на рейс с пистолетом. Он намерен судиться с сотрудником аэропорта, пропустившем его

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Шереметьево мужчина прошел на рейс с пистолетом. Он намерен судиться с сотрудником аэропорта, пропустившем его
фото: pixabay.com

В московском аэропорту Шереметьево мужчина прошел на рейс Москва - Бургас (Болгария) со своим травматическим пистолетом. Теперь он намерен судиться с сотрудниками службы безопасности аэропорта, которые пропустили его с оружием.

Мужчина планировал отдохнуть в Болгарии, но его отпуск был сорван. Сотрудника аэропорта Шереметьево, не заметившего в ручной клади пассажира пистолет, отстранили от работы на время проведения проверки.

Рейс SU2156 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Шереметьево в Бургас был вынужден совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом на борту. Во время полета мужчина вдруг вспомнил, что забыл сдать в багаж пистолет. Он сообщил об этом стюардессе, а та, соответственно, командиру экипажа. Пилот, как и полагается по закону, запросил вынужденную посадку. В аэропорту Ростова-на-Дону самолет встречали сотрудники транспортной полиции.

В Москве досмотр пассажиров, ручной клади и багажа проводился дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево Безопасность".

В пресс-службе аэропорта сообщили, что после инцидента были приняты экстренные оперативные меры реагирования: выявлен и отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования сотрудник, производивший предполетный досмотр пассажиров данного рейса; усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

 

ИЧ

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