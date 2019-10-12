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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве хирурги провели операцию ребенку, родившемуся с тремя ногами

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве хирурги провели операцию ребенку, родившемуся с тремя ногами
фото: pixabay.com

В Москве хирурги провели операцию ребенку, родившемуся с тремя ногами. Во время беременности мама малыша чувствовала себя нормально. Ни токсикоза, ни угрозы выкидыша, во время беременности у женщины не было.

Ведущий беременность доктор заметил на УЗИ проблему. Но семья женщины решила сохранить ребенка. Мальчик родился в срок, но, как и ожидалось, с рядом врожденных особенностей: три ножки и удвоение мочеполовой системы, отсутствие анального отверстия.

В первые сутки после рождения ребенку была выведена петлевая сигмостома. Молодую маму научили, как обращаться с таким особенным малышом. Ребеночек рос, набирал вес, хорошо развивался. В родном городе им помочь не смогли, и они поехали в столичную ДГКБ святого Владимира. В августе 2018 года мальчику в возрасте одного месяца была проведена первая операция - удалили ногу. Операцию малыш перенес хорошо, восстановился быстро и его выписали домой. Через пять месяцев, в феврале текущего года урологи-хирурги провели свою операцию, решали проблему удвоения мочеполовой системы.

В сентябре малыш перенес третью операцию в московской больнице. После операции три дня он находился в реанимации. Восстановление теперь надо проходить в своем городе, - сообщает АГН "Москва".

"Благодаря современным возможностям медицины, высочайшей квалификации специалистов, наличию необходимого оборудования, этот ребенок получил возможность жить полноценной жизнью и радовать своих близких", - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.


Медики предполагают, что вероятно, женщина забеременела близнецами. Должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата.

 

ИЧ

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