Умерла педагог, пострадавшая почти год назад в керченском коллежде. Погиб 21 человек

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12 октября 2019, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Керчи умерла педагог Ольга Николаевна Грищенко, которая была ранена в результате взрыва в политехническом колледже 17 октября 2018 года. Исполняющий обязанности директора Керченского колледжа Денис Колесник уточнил, что преподаватель умерла летом после продолжительного лечения.

Количество жертв трагедии в Керчи увеличилось до 21 человека. По словам Колесника, Ольга Грищенко перенесла несколько операций. Ей было за 60 лет, женщина не выкарабкалась. Грищенко проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины, - сообщает РИА Новости.

Напомним, почти год студент Владислав Росляков взорвал бомбу в колледже, после чего начал стрелять в учащихся и преподавателей. До недавнего времени было известно о 20 погибших. Погибли 15 студентов и пятеро сотрудников. Ранены более 50 человек, в том числе Ольга Грищенко. Но она скончалась.

Росляков покончил с собой.