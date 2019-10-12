Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Умерла педагог, пострадавшая почти год назад в керченском коллежде. Погиб 21 человек

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Умерла педагог, пострадавшая почти год назад в керченском коллежде. Погиб 21 человек
фото: pixabay.com

В Керчи умерла педагог Ольга Николаевна Грищенко, которая была ранена в результате взрыва в политехническом колледже 17 октября 2018 года. Исполняющий обязанности директора Керченского колледжа Денис Колесник уточнил, что преподаватель умерла летом после продолжительного лечения.

Количество жертв трагедии в Керчи увеличилось до 21 человека.  По словам Колесника, Ольга Грищенко перенесла несколько операций. Ей было за 60 лет, женщина не выкарабкалась. Грищенко проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины, - сообщает РИА Новости.

Напомним, почти год студент Владислав Росляков взорвал бомбу в колледже, после чего начал стрелять в учащихся и преподавателей.  До  недавнего времени было известно о 20 погибших. Погибли 15 студентов и пятеро сотрудников. Ранены более 50 человек, в том числе Ольга Грищенко. Но она скончалась.
Росляков покончил с собой.

 

ИЧ

//картина дня

Владимир Зеленский считает, что европейские политики и СМИ шокированы поведением Петра Порошенко. Зеленский считает большой ошибкой своего предшественника стремление…

В мире

Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат

Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат

Минобороны Турции заявило, что турецкие военные обстреливали боевиков, а не американских солдат в Сирии. В САР американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира".

Ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Гражданка Израиля Наама Иссахар, задержанная в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с запрещенным веществом, осуждена в России на 7,5 лет колонии. Израильтянка признала…

В московском аэропорту Шереметьево мужчина прошел на рейс Москва - Бургас с травматическим пистолетом. Теперь он намерен судиться с сотрудниками службы безопасности…

//новости ан

Один из членов семьи актрисы Анастасии Заворотнюк прервал молчание. Старшая дочь Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не хочет ничего рассказывать о состоянии здоровья…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан