Мать задержанного по подозрению в убийстве девочки в Саратове считает своего сына «добрым и работящим»

//Общество 13+

12 октября 2019, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мать задержанного по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Саратове охарактеризовала своего сына как "хорошего" и "работящего". Женщина отрицает причастность 35-летнего сына к преступлению.

Большинство пользователей сети считают, что нужно вернуть смертную казнь

Житель Саратова Михаил Туватин был задержан и дал признательные показания. По словам матери Туватина, в ее квартире проведен обыск, и полицейские выломали при этом дверь. "Он хороший, замечательный, добрый, умный, работящий. Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы «Озверина» выпить. Он очень добрый", — сказала женщина.

Она рассказала, что сын работает "простым рабочим". По ее мнению, сын задержан, так как полицейские задерживали "всех, кто проходил". Видеозапись интервью матери Туватина опубликовали телеканал RT и Life.