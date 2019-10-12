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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мать задержанного по подозрению в убийстве девочки в Саратове считает своего сына «добрым и работящим»

, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Мать задержанного по подозрению в убийстве девочки в Саратове считает своего сына «добрым и работящим»
фото: pixabay.com

Мать задержанного по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Саратове охарактеризовала своего сына как "хорошего" и "работящего".   Женщина отрицает причастность 35-летнего сына к преступлению.

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Житель Саратова Михаил Туватин был задержан и дал признательные показания.  По словам матери Туватина, в ее квартире проведен обыск, и полицейские выломали при этом дверь. "Он хороший, замечательный, добрый, умный, работящий. Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы «Озверина» выпить. Он очень добрый", — сказала женщина.

Она рассказала, что сын работает "простым рабочим". По ее мнению, сын задержан, так как полицейские задерживали "всех, кто проходил". Видеозапись интервью матери Туватина опубликовали телеканал RT и Life.

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