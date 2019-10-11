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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Автоэксперты предсказали рост числа поддельных справок из-за тестов на алкоголизм

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Автоэксперты предсказали рост числа поддельных справок из-за тестов на алкоголизм
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России приняло приказ о прохождении водителями, получающими права, тестов на хронический алкоголизм. Нововведения коснутся и тех, кого лишили водительских прав, как сообщает «Коммерсант».

Автоэксперт Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что люди очень быстро откажутся от официального прохождения таких тестов: "Это приведёт лишь к одному. Стоимость медицинских справок в соответствующих учреждениях просто возрастет на тысячу или две тысячи рублей. А медучрежения будут вынуждены открыть лаборатории, которые будут показывать положительные для водителей результаты".

АГ

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