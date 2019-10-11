Владимир Ефимов рассказал о росте доходов в бюджет Москвы от «упрощенной системы налогообложения»

//Общество 13+

11 октября 2019, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

За 9 месяцев этого года городской бюджет столицы получил 84,1 млрд рублей налогов от упрощенной системы налогообложения. По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18%.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов рассказал о том, что УСН (упрощенная система налогообложения) популярна у малого бизнеса. Предприниматели оценили низкие налоговые ставки, простую отчетность. . Особенно распространен этот налоговый режим у индивидуальных предпринимателей, их число, как подчеркнул Денис Тихонов, растет – с января по июль этого года количество действующих в Москве ИП увеличилось на 12,2%.

По ставке 6% (доходы) налогоплательщики перечислили в бюджет Москвы 63,8 млрд рублей. Рост составил 19% по сравнению с таким же периодом 2018 года. Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 15%), уплатили 20,3 млрд рублей. Следует ожидать, что данная система налогообложения станет еще популярнее у малого бизнеса благодаря поправкам в налоговый кодекс РФ, о чем и сообщил министр Правительства Москвы.

Согласно им, максимальный размер доходов предпринимателей, которые могут пользоваться УСН, планируется повысить до 200 млн рублей (сейчас порог составляет 150 млн рублей). Это, как отметил Денис Тихонов, позволит предпринимателю, чей доход составляет от 150 до 200 млн рублей, выбрать УСН и платить налог по повышенным ставкам. Для объекта налогообложения «доходы» она составит 8%, для объекта «доходы минус расходы» - 20%