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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Кошкам разрешили зимовать в подвалах

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Кошкам разрешили зимовать в подвалах
Фото: pixabay.com

В российском правительстве разработали новый проект постановления, согласно которому в подвалах многоквартирных домов должны быть открыты окна. Это делается для того, чтобы бездомные кошки имели возможность свободно перемещаться.

Также документ предписывает создание определенного температурного режима в технических помещениях и подвалах многоквартирных домов. На сегодняшний день регламент предписывает держать окна подвалов закрытыми, что приводит к гибели животных от холода, либо будучи замурованными в подвалах. Кроме того, из-за отсутствия кошек в технических помещениях многих домов завелись крысы, передаёт Lenta.Ru.

 

АБ

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