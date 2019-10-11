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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Леонова

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Леонова
фото: NASA/via Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 11 октября, выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова, который ушел из жизни сегодня в возрасте 85 лет.
 
Глава государства назвал Леонова настоящим первопроходцем, а также волевой и героической личностью, преданной своему делу. Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, подчеркнул, что Алексей Архипович являлся выдающимся представителем не только отечественной, но и мировой космонавтики.
 
Президент России отметил, что память об Алексее Леонове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и искренне уважал.
ЕТ

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