Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Леонова

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 11 октября, выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова, который ушел из жизни сегодня в возрасте 85 лет.

Глава государства назвал Леонова настоящим первопроходцем, а также волевой и героической личностью, преданной своему делу. Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, подчеркнул , что Алексей Архипович являлся выдающимся представителем не только отечественной, но и мировой космонавтики.

Президент России отметил, что память об Алексее Леонове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и искренне уважал.